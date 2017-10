Grupo é preso pela PRF com animais silvestres abatidos e armas na BR-163 em Santarém

Quatro homens foram abordados durante fiscalização. Eles podem responder por crime ambiental e porte ilegal de arma.

Durante uma fiscalização na rodovia federal BR-163 em Santarém, no oeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou em uma caminhonete oito animais silvestres abatidos acondicionados em isopor e caixa térmica, e um quelônio vivo, armas sem registros, munições e pólvora. Quatro pessoas estavam no veículo. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (9).

De acordo com a PRF, após o motorista parar na barreira de fiscalização, os agentes verificaram a documentação da caminhonete e fizeram vistoria no carro. Eles encontraram as espingardas no chão e os homens informaram que eram donos das armas e que estavam caçando em uma fazenda no KM 805 da rodovia.

Com essas informações, a equipe de fiscalização fez a verificação da carroceria do veículo e encontrou acondicionados um veado mateiro, dois tatus, uma cutia, quatro pássaros (dois nambu e dois mutum), além de um jabuti vivo. Também foram achados nas mochilas dos ocupantes 44 munições e 10 estojos de pólvora.

Os três passageiros e o motorista do veículo foram encaminhados à unidade da PRF para os agentes registrarem Boletim de Ocorrência (B.O) e depois para a 16ª Seccional de Polícia Civil onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre. Segundo a polícia, após pagamento de fiança os homens foram liberados.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...