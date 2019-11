Grupo é preso suspeito de invadir motéis para roubos e estupros

(Foto:Reprodução Polícia Civil) – Três homens foram presos no Pará, onde há registros de crimes em diversas cidades

Foram presos quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir motéis para roubar objetos e estuprar mulheres. Os mandados de prisões preventivas e temporárias foram cumpridos em cidades do Pará, Goiás e Tocantins. Ordens de busca e apreensão também foram cumpridas em cidades dos três estados.

Três suspeitos foram presos no pará e transferidos para a Cadeia Pública de Augustinópolis, no Tocantins. O quarto suspeito foi localizado em Goiás e deverá ser transferido em breve. De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi realizada pela 12ª Delegacia de Polícia do município tocantinense.

(Reprodução Polícia Civil)

Em Augustinópolis também foi o local onde o último crime registrado aconteceu, no início de setembro.

A PC explica que os criminosos invadiram um motel após fazerem um buraco na parede do local e depois renderam os funcionários. Durante quatro horas os clientes foram recepcionados e direcionados aos quartos, onde foram rendidos.

Além dos roubos, de acordo com a polícia, ao menos quatro mulheres foram estupradas pelos criminosos. Uma delas foi abusada duas vezes.

A investigação apontou que os mesmos crimes foram registrados em cidades do Pará e Maranhão. A polícia afirma que essas investigações continuam.

Somadas, as penas máximas previstas para os crimes ultrapassam os cem anos de prisão.

A operação foi realizada com o apoio das Divisões Especializadas de Repressão ao Crime Organizado de Araguatins (TO) e Gurupi (TO), e do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), além do Ministério Público do Tocantins.

