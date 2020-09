Grupo é preso suspeito de receptar e adulterar motos roubadas em Santana do Araguaia, PA

Drogas e armas também foram encontradas com os suspeitos.

Um grupo suspeito de roubar, receptar e adulterar veículos no município de Santana do Araguaia, sudeste do estado, é detido pela Polícia Militar. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (14). Além de entorpecentes, armas de fogo, sopradores térmicos, adesivos de plotagens, ferramentas e peças que seriam utilizadas na adulteração dos veículos, também foram apreendidas pelos militares.

Inicialmente, os agentes das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas ( Rocam), da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM), receberam denúncias de que uma dupla suspeita estaria conduzindo uma motocicleta roubada nas proximidades da rodovia BR-158.

A equipe aguardou a passagem dos suspeitos, que já conduziam uma segunda motocicleta. Com as quais tentaram fugir da abordagem policial mas um deles perdeu o controle da veículo e acabou preso. O outro suspeito também foi alcançado juntamente com um adolescente, que confessou ter participação no roubo de uma das motocicletas, ocorrido na última sexta-feira (11). Este ainda revelou o endereço onde havia guardado o veículo.

Diante da informação, a equipe policial realizou diligências aos endereços descobrindo onde os veículos eram guardados e adulterados. Próximo ao local também ocorria compra e venda de drogas.

Além das três motos apreendidas, certa quantidade de entorpecentes foi apreendida com os suspeitos. Munições, um revólver calibre 38, duas espingardas e uma arma de fabricação caseira foram apreendidas nesta ocorrência. Todos os envolvidos e os produtos do crime foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil do município.

