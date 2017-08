Grupo é preso suspeito de saquear malas de vítimas de naufrágio no Rio Xingu

Acidente ocorreu na noite de terça-feira (22) em Porto de Moz, oeste do Pará. Foram encontrados 21 corpos, e resgatados 23 sobreviventes.

Três homens foram presos nesta quinta-feira (24) suspeitos de saquear o navio Capitão Ribeiro, que naufragou na última terça-feira em Porto de Moz, no Rio Xingu, no oeste no Pará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup), os suspeitos estariam levando objetos e malas das vítimas do naufrágio. O trio está detido na Delegacia de Porto de Moz.

Até a tarde desta quinta, tinham sido encontrados 21 corpos de vítimas do naufrágio, e 23 sobreviventes tinham sido resgatados.

O navio Capitão Ribeiro saiu do município de Santarém às 18h de segunda, de acordo com a Segup. As informações iniciais diziam que 70 pessoas estavam a bordo, mas o dono do barco disse que o navio transportava 48 pessoas. O governo trabalha com o número de 49 pessoas a bordo.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA), a empresa não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros.

O naufrágio

A embarcação tinha escala nos municípios de Monte Alegre e Prainha. O destino final era Vitória do Xingu, mas o barco afundou por volta de 22h de terça, em uma área denominada Ponte Grande do Xingu, entre Porto de Moz e Senador José Porfírio.

Chovia quando o acidente aconteceu. Muitos sobreviventes disseram que a embarcação foi atingida por uma tromba d’água – fenômeno similar a um tornado.

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves liberou na noite de quarta-feira (23) os corpos das nove vítimas já identificadas. Entre elas, está um bebê de 1 ano. A identificação dos mortos está sendo feita no ginásio municipal Chico Cruz.

As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na quarta e nesta quinta por vítimas. Uma balsa e embarcações da Prefeitura de Porto Moz, além de lanchas do Corpo de Bombeiros, foram usadas na operação. O helicóptero do Graesp está apoiando as ações na área de buscas.

