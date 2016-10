Grupo explode carro-forte e leva mais de R$ 1 milhão em PE, diz PM

Um grupo de criminosos assaltou e explodiu um carro-forte de uma empresa de transporte de valores, na noite desta terça-feira (18), na BR-116, entre os municípios de Salgueiro e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O valor em dinheiro levado pelos bandidos pode ultrapassar R$ 1 milhão, informou a Polícia Militar (PM). Durante a ação, um dos vigilantes da empresa ficou ferido, mas não corre risco de morte. Até o momento ninguém foi preso.

Segundo informações da polícia, os assaltantes estavam em uma caminhonete, quando ultrapassaram o carro-forte e dispararam tiros de metralhadora ponto 50, que estava armada em cima da carroceria do veículo.

Com os tiros, o motor do carro estourou e os vigilantes foram obrigados a correr para a Caatinga. Os bandidos usaram dinamites para explodir o carro-forte. De acordo com a Polícia Militar, o veículo tinha acabado de realizar a coleta de dinheiro no município de Cabrobó e o valor levado pelos assaltantes pode ultrapassar R$ 1 milhão. Na fuga, o grupo deixou cair maços de dinheiro que ficaram espalhados pela rodovia.

Com a explosão, um dos vigilantes se feriu com estilhaços de vidro, mas não corre risco de morte. Os bandidos colocaram fogo na caminhonete utilizada no assalto e fugiram em outro veículo. O Instituto de Criminalística de Petrolina esteve no local para fazer a perícia. Cápsulas deflagradas de metralhadora ponto 50 foram encontradas no local.

A Polícia Rodoviária Federal, o Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e policiais civis estão na busca pelos bandidos. A Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó ficará responsável pelas investigações.

Taisa AlencarDo G1 Petrolina

