Grupo protesta contra atraso em obras de hospital no sudoeste do Pará

Um grupo de manifestantes protestou na manhã desta sexta-feira (24), em Itaituba, no sudoeste do Pará, contra a demora na construção do Hospital Regional do Tapajós. A obra começou em julho de 2013 e deveria durar um ano e meio, mas 4 anos depois, o hospital continua inacabado.

Profissionais da saúde, cooperativas, associações e moradores do município percorreram as ruas do centro da cidade até o local onde já deveria estar funcionando o hospital. As pessoas que precisam de atendimento especializado contam que precisam se deslocar até o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, que atualmente atende 21 municípios.

Em novembro de 2015, os operários começaram a ser demitidos e desde então a construção parou. Assim que estiver pronta, a unidade vai atender pacientes das cidades de Itaituba, Trairão, Aveiro, Novo Progresso, Rurópolis e Jacareacanga.

Por G1PA

