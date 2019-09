Grupo que decapitou lavrador ‘lobisomem’ no interior do Pará é condenado à prisão

Justiça do Pará condena à prisão grupo que alegou ter decapitado lavrador por vítima ser lobisomem — Foto: Ascom/MPPA

Os cinco réus confessaram o crime e alegaram que vítima se transformava em lobisomem, aterrorizando a comunidade rural.

A Justiça do Pará condenou a 12 anos de prisão cinco acusados de matar um lavrador no município de Itupiranga, no sudeste do estado. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3). De acordo com a acusação, os réus confessaram o assassinato à polícia, dizendo que cometeram o crime porque a vítima seria um lobisomem. Nos depoimentos, os acusados disseram que o lavrador Aldenor Nonato da Conceição se transformava na criatura em noites de lua cheia.

O julgamento ocorreu sem a presença dos réus que, após o depoimento à polícia, fugiram da cidade. De acordo com a promotoria, o crime aconteceu em 2006, na comunidade da Vila São Pedro, na zona rural da cidade. Na época, moradores da região contam que um animal misterioso estava rondando e aterrorizando a comunidade. De acordo com a acusação, os réus formavam um grupo que saía em caçada ao que eles alegavam ser um lobisomem.

Laudos do Instituto Médico Legal (IML) apontam que o crime teve características de crueldade. A vítima foi morta com sete tiros no coração e, em seguida, foi decapitada.

Como a cidade de Itupiranga não possui defensor público, um advogado foi designado pelo juíz do caso para realizar a defesa dos réus. De acordo com ele, os acusados realmente imaginavam que estavam matando um lobisomem.

Porém, de acordo com a promotoria, os réus tinham a intenção de matar a vítima. Segundo a acusação, Aldenor tinha relacionamento amoroso com a filha de um dos acusados, não consentida pelo réu.

De acordo com o Ministério Público do Pará (MPPA), apesar de condenados os réus continuam foragidos.

Por G1 PA — Belém

