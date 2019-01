(Foto:Reprodução G1)- Grupo tenta invadir delegacia para agredir jovem suspeito de estuprar e matar criança de 3 anos em Bragança

Protesto aconteceu após enterro de menina. Batalhão de Choque da Polícia Militar disparou balas de borracha para dispersar grupo.

Delegada de Bragança estuda transferir para Capanema acusado de matar menina de 3 anos

Um grupo de pessoas tentou invadir, nesta quinta-feira (3), a delegacia de Bragança, nordeste do Pará, para agredir o jovem de 14 anos que confessou ter estuprado e assassinado uma menina de 3 anos na Vila do Meio, zona rural do município.

Os manifestantes foram para frente da delegacia após o sepultamento do corpo de Kaila Gabriela, que ocorreu às 10h, no cemitério do Bacuriteua, comunidade próxima à Vila do Meio. A delegada de plantão pediu reforço policial, que impediu a invasão.

O grupo começou a levar pneus para queimá-los no portão lateral da delegacia, mas o Batalhão de Choque conseguiu evitar o bloqueio, e disparou balas de borracha para dispersar os manifestantes.

De acordo com a Delegada Manuela, o Ministério Público do Pará (MPPA) foi acionado para solicitar ao Poder Público que seja decretado a internação do adolescente no Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam).

Mas segundo a delegada, como o MPPA de Bragança está de recesso, ela cogita transferir o adolescente apreendido para a delegacia de Capanema por medida de segurança.

Endenda o caso

Kaila Gabrielaestava desaparecida desde terça (1º), quando foi encontrada por parentes e amigos em uma cova rasa no quintal da casa onde morava, na Vila do Meio, zona rural de Bragança. O corpo apresentava sinais de espancamento nos braços, tórax e cabeça, e as pernas estavam amarradas com fita isolante e a cabeça enfaixada com fita plástica.

Em depoimento à Polícia, o adolescente disse que estava consumindo drogas em um terreno, que fica próximo à casa da vítima, quando a menina apareceu. Após o estupro, ao perceber que a garota não estava mais respirando, ele decidiu enterrá-la.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...