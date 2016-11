Gruta desaba e mata dez pessoas no Tocantins

Gruta desaba em Tocantins e deixa mortos e feridos -Uma gruta conhecida como Casa de Pedra desabou nesta terça-feira em Santa Maria do Tocantins, no interior do estado, causando a morte de pelo menos dez pessoas. A informação foi confirmada pelo governo do Tocantins. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil estão no local em busca de mais soterrados. Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais próximos nas cidades de Pedro Afonso, Guaraí e Palmas.

Na hora do incidente, um grupo de aproximadamente cinquenta pessoas se reunia no local para celebrar o Dia de Todos os Santos, missa tradicional no município, que tem uma população de 3 mil pessoas.

