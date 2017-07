GTO prende trio por tráfico de drogas e tentativa de suborno em Santarém

Uma jovem ofereceu R$ 3 mil para que os policiais liberassem a mãe dela e um homem presos por tráfico. Os três acabaram na cadeia.

As prisões aconteceram nesta quinta-feira (6) durante abordagem de um casal suspeito de tráfico de entorpecentes, em Santarém, oeste do Pará. Na revista comandada pelo 3º sargento Gildson com participação dos cabos Marlei e Iuri, foram encontrados dois papelotes em posse do casal com substância que possivelmente é pasta base de cocaína.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, ao fazerem a identificação da mulher que já com passagens pela delegacia por tráfico de drogas, a viatura seguiu até a residência dos suspeitos onde foram encontradas mais três pedras de pasta base de cocaína, além de material usado para diluir a droga.

Ainda de acordo com o BO, no deslocamento para 16ª Seccional, os policiais notaram a aproximação de uma motocicleta com um casal. A suspeita informou que a mulher na motocicleta era sua filha. A viatura parou e ao se aproximar dos policiais, ela teria oferecido a importância de R$ 3 mil para eles liberassem os suspeitos de tráfico de drogas.

Os policiais não aceitaram o suborno e deram voz de prisão a filha da suspeita de tráfico, sendo o trio conduzido para a 16ª Seccional, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa.

Fonte: G1 Santarém.

