Guarani empata com o Oeste e perde a chance de ser líder na Série B

O Guarani entrou em campo ciente de que só precisava de uma vitória simples diante de seu torcedor, no Brinco de Ouro da Princesa, local onde detinha 100% de aproveitamento até então, para terminar a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na liderança geral. O problema é que a retranca do Oeste se mostrou eficiente e acabou com o desejo e o retrospecto dos campineiros. Depois de perder para o Criciúma, o Bugre só ficou no 0 a 0 com o time de Itápolis, que aliás, acumulou seu quinto empate seguido na noite dessa terça e segue sem vencer fora de casa.

Rodolfo, o goleiro do Oeste, foi o nome do jogo com defesas incríveis. Fumagalli foi o que mais sofreu pelas mãos do arqueiro, mas é bem verdade que o Guarani chegou a levar dois fortes sustos na primeira etapa por causa dos contra-ataques. O confronto também marcou a estreia de Richarlyson, ex-São Paulo, pela equipe de Campinas, mas o experiente jogador pouco pôde fazer nos menos de dez minutos de ficou em campo.

O resultado, além de impedir que o Guarani chegue à ponta, ainda derrubou o Bugre para a terceira colocação, agora atrás de Vila Nova e Juventude, com 16 pontos. O Oeste é o 13º, com 12 pontos.

Como já era de se esperar, bastou o apito do árbitro para a bola rolar e o Guarani partir para cima do Oeste. Afim de liquidar o jogo logo nos primeiros minutos, o Bugre amassou a equipe de Itápolis em seu campo de defesa com muita participação de Funagalli e Bruno Nazário. A dupla participava de praticamente todas as jogadas mais incisivas dos campineiros.

O camisa 10 do Guarani, principalmente, era quem mais arriscava. Em 10 minutos, Funagalli, com toda sua experiência, testou o goleiro Rodolfo pelo menos três vezes em chutes de fora da área. Mas, o Oeste, na primeira vez que conseguiu encaixar o contra-ataque, assustou. Não fosse Leandro Santos trabalhar bem com as mãos, os visitantes poderiam ter aberto o placar com Alexandro.

E esse acabou sendo o panorama do primeiro tempo. O Guarani pressionava, mas encontrava dificuldade para furar a retranca dos rubro-negros, então, tentava surpreender por meio de cruzamentos e arremates de longa distâncias. O Oeste pouco atacante, mas quando conseguia, acabava levando mais perigo.

Foi assim, de novo, aos 32 minutos. Dessa vez o susto foi maior ainda. Betinho recebeu dentro da área, girou e, cara a cara com Leandro, acabou mandando por cima do travessão. Uma chance incrível desperdiçada.

Na segunda etapa, Vadão conseguiu arrumar o Guarani para se precaver dos contra-ataques que estavam tirando o ar dos bugrinos no Brinco de Ouro e mandou o time ainda mais ao ataque. A pressão aumentou e o Oeste se encolheu.

Era um verdadeiro bombardeio, até que Eliandro recebeu de Bruno Nazário e tocou por cima de Rodolfo. A bola, enfim, entrou, mas o centroavante estava impedido e não passou batido pelo auxiliar, que anulou a jogada, para desespero dos alviverdes.

Em seguida, depois de escanteio cobrado rasteiro, a bola acabou ficando limpa para Fumagalli, à frente da marca do pênalti. O camisa 10 pregou Rodolfo, que apesar da visão atrapalhada por tantos jogadores, conseguiu ter reflexo para espalmar a bola, meio que no susto, para escanteio. Os jogadores do Guarani pareciam não acreditar na intervenção de Rodolfo.

Nos últimos minutos de jogo, Vadão promoveu a estreia de Richarlyson, mas não teve jeito. O Oeste não passou do meio-campo no segundo tempo, mas arrancou um ponto do Guarani e ainda impediu que o Bugre alcançasse a liderança da Série B.

Agora, o Guarani volta a campo no sábado, às 19 horas, de novo no Brinco de Ouro da Princesa, para encarar o Náutico. Já o Oeste jogará mais cedo, às 16h30, também no Sábado, diante do Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

