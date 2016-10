A bola começa a rolar para a decisão da Série C no próximo sábado, em Campinas, no duelo entre Guarani e Boa Esporte. Para o Bugre, além do título, é a oportunidade de se tornar o único clube a se sagrar campeão das três principais divisões do Campeonato Brasileiro.

O primeiro título nacional foi justamente o maior da história do Guarani. Em 1978, o time do goleador Careca, comandado por Carlos Alberto Silva, surpreendeu e levantou o caneco após vencer as duas partidas da final diante do Palmeiras, ambas por 1 a 0. Três anos depois, em 1981, a equipe de Campinas venceu a então denominada Taça de Prata, batendo na final o Anapolina.

Guarani está próximo de feito inédito no futebol brasileiro © www.ogol.com.br Guarani está próximo de feito inédito no futebol brasileiro

Agora em 2016, o troféu da Série C pode pintar no Brinco de Ouro após uma trajetória com a melhor campanha da primeira fase e depois de grandes viradas no mata-mata. Nas quartas de final, após derrota de 3 a 1 para o ASA, o Guarani reagiu e venceu na volta, por 3 a 0. Nas semifinais, o feito foi bem mais incrível. Foi goleado na ida pelo ABC, por 4 a 0, no entanto, venceu por 6 a 0 no segundo jogo e carimbou a vaga para a decisão.

O Guarani ainda terá pela frente o Boa Esporte, enquanto isto, pertence ao grupo de equipes que já conquistaram as séries A e B do Brasileiro, juntamente com Botafogo, Palmeiras, Coritiba, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Sport e Atlético Paranaense.

