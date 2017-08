Guarani frustra reestreia de Grafite no Santa Cruz e volta a vencer

Fonte: Gazeta Esportiva – O Guarani encerrou na tarde deste sábado uma série de sete rodadas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo que marcou a reestreia do atacante Grafite pelo Santa Cruz, o time mandante ganhou por 2 a 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com 31 pontos, o Guarani sobe para a sexta colocação. O Ceará, último integrante do G4, contabiliza apenas três pontos a mais. Já o Santa Cruz, sem ganhar há seis rodadas, segue com 23 pontos e cai para 17º posto, dentro da zona de rebaixamento.

Pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado, o Santa Cruz tenta a reabilitação diante do CRB, no Arruda. O Guarani, por sua vez, entra em campo às 19 horas do mesmo dia para pegar o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli.

Vindo de uma sequência negativa, o técnico Vadão iniciou o confronto deste sábado com oito alterações, entre elas a saída do veterano Fumagalli, e viu seu time sair na frente logo aos seis minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, Willian Rocha subiu para cabecear firme, com endereço certo.

O time de Campinas soube como aproveitar o momento favorável e conseguiu ampliar sua vantagem aos oito minutos do primeiro tempo, em nova jogada aérea. Após cobrança de falta da intermediária, foi a vez de Ewerton Páscoa cabecear para as redes.

Durante a etapa complementar, o técnico Vadão fez suas três alterações e enfim promoveu a reestreia de Bruno Mendes ao colocá-lo no lugar de Renteria. Grafite permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas passou em branco no Brinco de Ouro da Princesa.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...