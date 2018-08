Guarantã de Norte: vagão de carreta carregado com milho tomba na BR-163

O último vagão de uma Scania vermelha carregada com milho tombou, esta manhã, na BR-163, nas proximidades de um frigorífico, a cerca de 10 quilômetros de Guarantã de Norte (232 quilômetros de Sinop). A carga ficou esparramada na pista.

O tráfego não precisou ser interditado. O vagão ficou às margens da rodovia com as rodas para cima. Até o momento, ainda não foi retirado do local.

Não foi informado o que provocou o tombamento e quantas toneladas de grãos haviam no vagão. As responsabilidades serão apuradas.



Só Notícias/David Murba (foto: Radio Interativa)

