Guarda Municipal apreende mais de R$ 8 mil em notas falsas

(Foto:Divulgação)- Na noite da última quinta-feira, 18, a Guarda Municipal de Castanhal apreendeu 441 cédulas falsas de R$ 20,00, totalizando R$ 8.820, com um homem identificado por Sebastião Sidney Coutinho Farias, que foi flagrado repassando dinheiro falso na feira do agricultor.

No momento do flagrante, foram apreendidas quatro notas falsas de R$ 20,00, mas o delegado Thiago Charão suspeitou da existência de outras notas falsas na casa do suspeito e, juntamente com os investigadores Ricardo Balbi e Ari, foram até a residência, onde foi realizada uma busca no quarto dele. Lá os policiais encontraram o restante das cédulas falsificadas.

Além do dinheiro, foi apreendida uma impressora da marca Epson e resmas de papel, possivelmente utilizados para a fabricação das notas.

Roma News

