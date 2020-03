Guarda Municipal de Benevides é assassinado na comunidade do Murinim

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Guarda Municipal Carlos André Barbosa, de 43 anos, conhecido como “Andrews Morango”, foi assassinado na noite da última segunda-feira (16) na comunidade do Murinim, em Benevides, Região Metropolitana de Belém (RMB). O acionamento, segundo a Polícia Militar, foi feito às 22h45, após homens não identificados saírem de uma região de mata e efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra Carlos, que morreu ainda em via pública, na avenida Martinho Monteiro.

You May Also Like