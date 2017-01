Guarda municipal é assassinado dentro de escola

Um guarda municipal, que ainda não teve a identidade divulgada, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (09). O crime aconteceu dentro da Escola Municipal Walter Leite Caminha, no Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém, onde a vítima estava trabalhando.

As primeiras informações apontam que quatro homens chegaram em um carro vermelho e anunciaram o assalto e, em seguida, atiraram no guarda municipal. Eles roubaram a arma da vítima. Muitos curiosos estão no local.

