Guarda Portuária apreende munições com tripulante no Porto de Santarém

Carga apreendida no Porto de Santarém — (Foto: Guarda Portuária)

De acordo com a guarnição que fez a apreensão, cartuchos de armas calibre 28 e 20 foram encontradas em embarcação que saiu do Amazonas.

A Guarda Portuária apreendeu nesta sexta-feira (3) uma grande quantidade de munições dentro de uma embarcação em Santarém, no oeste do Pará. Um tripulante do navio que saiu do Amazonas foi levado para a delegacia.

De acordo com informações da Guarda Portuária, no total 375 cartuchos de armas calibre 20 e 28 foram encontradas no interior da embarcação sob os cuidados de um tripulante.

O material apreendido, assim como o tripulante que estava com a carga foram levados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos.

Material seria comercializado em Santarém

Ainda de acordo com a polícia, as munições apreendidas seriam comercializadas em uma loja no Mercadão 2000. O proprietário do comércio também foi autuado em flagrante, pois vendia outros tipos de munição e explosivos que precisam ter autorização do Corpo de Bombeiros para ser comercializados.

Material apreendido em loja de Santarém — Foto: Polícia Civil

Segunda apreensão

Esta é a segunda vez só em 2019 que esse tipo de carga é encontrada e apreendida no Porto de Santarém. Em abril, uma mulher foi presa ao ser flagrada buscando uma grande quantidade de munições de armas de uso restrito à polícia.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

