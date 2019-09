Guarda Portuária em Santarém encontra entorpecentes em embarcação vinda do Amazonas

Material entorpecente foi apreendido pela Guarda Portuária, em Santarém — Foto: Guarda Portuária/Divulgação

Dois homens foram presos com 1kg de cocaína. Após fiscalizações mais drogas foram encontradas. Caso será investigado pela Polícia Federal.

Cerca de 1kg de cocaína foi apreendido pela Guarda Portuária em Santarém, no oeste do Pará, após o entorpecente ser encontrado com dois tripulantes de uma embarcação vinda do estado do Amazonas. O caso foi encaminhado à Polícia Federal, por se tratar de tráfico de drogas interestadual.

Após a apreensão, todo o navio foi revistado e mais uma quantidade de drogas foi encontrada. Todo o material entorpecente e os dois tripulantes, que não tiveram o nome divulgado, foram apresentados na delegacia de Polícia Federal.

Segundo a Polícia Civil, o volume de drogas circulando na cidade é devido a aproximação da Festa do Sairé. Por isso, continuam as investigações para desarticular e apreender esse tipo de material e evitar que cheguem até a vila de Alter do Chão.

