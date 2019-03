Guardas municipais prestam depoimentos por agressões a morador de rua em Belém

Foto:Agentes passaram a manhã sendo ouvidos na Seccional do Comércio (Reprodução)

Polícia Civil ainda apura episódio ocorrido em fevereiro, na Praça da República

Prestaram depoimento esta terça-feira à Polícia Civil os guardas municipais da Prefeitura de Belém envolvidos no episódio de espancamento de um morador de rua na Praça da República, em 7 de fevereiro passado. Eles foram filmados por uma câmera de celular. Os agentes passaram toda a manhã na Seccional do bairro do Comércio.

LEIA MAIS: Prefeitura, Corregedoria e MP acompanham denúncias de agressões

Jovem é derrubado durante abordagem (Reprodução)

No vídeo que registrou a ação. Um dos agentes derruba o homem e dispara um tiro no chão. Um quarto guarda chega por trás e dá um golpe de cassetete nas costas do rapaz. Após a divulgação do vídeo, Guarda Municipal e Polícia Civil iniciaram procedimento para apurar a conduta dos agentes. Mas, por enquanto, e como as apurações ainda estão em andamento, não se pode afirmar que houve, ou não, excesso na conduta dos guardas municipais.

Fonte:Redação integrada de O LIberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...