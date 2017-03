Guarnição da PM tira de circulação mais um traficante no garimpo São Raimundo.

DA Redação Jornal Folha do Progresso com informações e foto de Plantao24horasnews.com.br

Na noite de segunda-feira (06), por volta das 10horas no Garimpo São Raimundo zona rural de Itaituba. A guarnição da PM – CPR-X , composta pelos Cabos Moura,Teles , Carneiro e Soldado Fábio, prenderam em flagrante um homem com 83 gramas de crack e 5 gramas de maconha e uma quantia aproximada de R$: 100,00 reais em dinheiro.

