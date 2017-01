Guerra entre facções em Alcaçuz tem objetivos pouco conhecidos

Como resposta à transferência de 220 presos do Sindicato do RN, uma série de ataques ocorreram nas ruas de Natal, causando 32 atentados a ônibus, carros e delegacias. Em vez de acalmar os ânimos, a ação acabou gerando mais revolta dos detentos.

Diante desta situação, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Sindicato do RN se negam a sair do presídio.

Segundo informações do UOL, a versão difundida é que ambas as facções querem aumentar o número de ‘filiados do crime’, como forma de aumentar o caixa da organização. Para entrar na facção, os novos membros devem pagar uma mensalidade.

