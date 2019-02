Guerra nos rios da Amazônia: ‘ratos d’água’ ameaçam narcotraficantes em vídeo (Foto: Reprodução)

Um vídeo descoberto pela Polícia Civil do Amazonas mostrou os indícios de uma “guerra” anunciada nos rios da Amazônia: criminosos conhecidos como “ratos d’água”, portando armamento pesado, ameaçam os traficantes colombianos que usam os mesmos rios para escoar drogas para Manaus e municípios vizinhos.

A gravação foi descoberta após a Polícia Civil do Amazonas prender parte do grupo de “piratas”, na última segunda-feira (11), em um sítio na comunidade Costa do Juçara, na cidade de Coari.

Após as prisões, os policiais civis descobriram as gravações em que os criminosos amazonenses fazem ameaças aos narcotraficantes colombianos. Em um dos vídeos, os “piratas” chegam a fazer uma música dizendo que os estrangeiros “vão pegar bala de tranca”.

Em outro vídeo, os criminosos do Amazonas aparecem navegando pelas águas dos rios da Amazônia à procura de vítimas. O resto do bando, que não foi detido, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

(Com informações do Portal do Holanda)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...