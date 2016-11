Guerrero e Diego marcam, Flamengo vence o Santos e fica com a vice-liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Flamengo fez sua última partida no Maracanã neste Campeonato Brasileiro, e se despediu de sua torcida com vitória de 2 a 0 sobre o Santos. Guerrero e Diego, ex-Peixe, marcaram os gols do Rubro-Negro, que ainda não havia vencido no estádio na temporada.

Superior durante quase toda a partida, o Flamengo recuperou do próprio Santos a vice-liderança do Brasileirão, e levou a decisão de quem ficará em segundo para o campeão Palmeiras para a última rodada.

Na última rodada, todos os confrontos, por enquanto, estão programados para as 17 horas do próximo domingo. O Flamengo visita o Atlético-PR na Arena da Baixada, e o Santos recebe o já rebaixado América Mineiro, na Vila Belmiro.

O Flamengo tem 70 pontos na tabela de classificação, enquanto o Santos, agora terceiro, tem 68.

O JOGO – Apesar do sol forte e do calor no Rio de Janeiro, a partida apresentou boa movimentação desde o primeiro tempo. O Santos começou indo ao ataque pela direita. O Lateral Victor Ferraz levantou na área e Muralha tirou de soco. A bola saiu da área mas Thiago Maia aproveitou o rebote e arriscou o chute. A bola saiu com perigo à direita da meta Rubro-Negra.

O Fla respondeu aos tês minutos, quando Gabriel recebeu de Diego na entrada da área e tirou do goleiro, mas Victor Ferraz apareceu para afastar o perigo.

Aos cinco, saída de bola errada do Santos, a bola foi tocada em direção ao meio campo mas acabou voltando para a frente da área. Paolo Guerrero dominou livre e acertou uma bomba no canto de Vanderlei e abriu o placar.

Com 1 a 0, o Flamengo anulou o ímpeto inicial santista, e passou a controlar o jogo. Apesar do Peixe ter mais posse de bola, era o Flamengo qu levava mais perigo e esteve perto de marcar o segundo antes do intervalo.

Aos 20, após nova saída de bola errada do Santos, Márcio Araújo cobra lateral na ponta esquerda e aciona Jorge. O lateral vai a linha de fundo e, mesmo marcado, consegue mandar para o meio. Vanderlei se estica e corta o lance.

O Peixe respondeu na sequência. Lucas Lima abriu para Vitor Bueno na direita e ele lançou Ricardo Oliveira na área. O atacante tentou o chute cruzado mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O Fla partiu em contra-ataque rápido aos 25. Diego rolou para Márcio Araújo que correu desde seu campo a entrada da área santista e tentou Guerrero. A zaga tenta cortar mas erra, Guerrero recupera e solta a bomba, mas a bola sobe demais.

No minuto seguinte, Diego cobrou falta da intermediária e levantou na área. Vanderlei saiu mas não achou nada e a bola sobrou na esquerda para Everton. O meia cruzou e Gabriel testou no travessão.

O Santos tenta mais uma vez pela direita aos 30, e desta vez é Victor Ferraz que recebe e tenta o chute cruzado. A bola não vai com muita força e Muralha defende com tranquilidade.

Aos 38, Pará fez grande jogada pela direita, partiu em direção à area e rolou para Diego no meio. Ele viu Guerrero na esquerda e tocou para o peruano, que tentou o chute mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Santos chegou com perigo antes do apito final da primeira etapa. Aos 42, Lucas Lima cobrou escnateio pela esquerda e Copete cabeceou, mas a bola saiu com perigo e não acertou o gol.

A segunda etapa começou movimentada. Em grande tarde, Everton arranca pela esquerda, corta para o meio na frente da área e inverte a jogada para Guerrero. O peruano ajeita mas bate mal na bola e ela sobe muito.

O Santos respondeu aos 9 na cobrança de uma falta da intermediária. Vitor Bueno levantou e Ricardo Oliveira entrou sozinho para cabecear. Muralha fez grande defesa, mas o lance já havia sido paralizado e o impedimento do atacante do Santos foi marcado.

O jogo caiu de ritmo, com as duas equipes acusando um certo desgasta. Mas o Flamengo continuava muito mais incisivo em campo e perdia oportunidades de ampliar o placar.

Aos 22, tabela entre Diego e Pará pela diretia e Everton é acionado dentro da área. O meia faz o pivo e atrasa para Márcio Araújo bater de primeira, e obrigar Vanderlei a se esticar para evitar o gol e mandar para escanteio.

Três minutos depois, Guerrero perde gol incrível. Pará recebeu na direita e tocou na frente para Gabriel, que girou e levantou na área. A zaga tenta cortar de cabeça mas a bola sobra do outro lado para o peruano livre. Mas ele, de frente para o gol, mata na coxa e chuta para fora.

O Flamengo chegou ao segundo gol aos 39, e deu números finais ao espetáculo. Em nova trama pela direita entre Pará e Gabriel, o lateral cruzou no segundo pau e Diego se esticou para tocar de primeira, de perna esquerda, para o fundo da rede.

