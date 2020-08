Guerrero marca e Inter vence o Coritiba na abertura do Brasileirão

O Internacional estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo morno, o Colorado acordou na segunda etapa e bateu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. O atacante Paolo Guerrero foi o responsável pelo gol que garantiu o triunfo ao time de Eduardo Coudet.

O bom resultado garante um alívio para o elenco do Inter. A equipe vinha pressionada de uma eliminação no Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Em 2020, o Colorado perdeu apenas três partidas, mas todas contra o principal rival.

O Coritiba retorna aos gramados na quarta-feira, quando vai enfrentar o Bahia, fora de casa. No dia seguinte, o Internacional recebe o Santos no Beira-Rio. Ambos os jogos serão válidos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – Coritiba e Internacional demoraram para se ligar na partida. A primeira chance foi do Colorado, aos 14 minutos, em um arremate de Saravia. Após cruzamento de William Pottker pela esquerda, a defesa do Coxa afastou mal e a bola sobrou com o lateral-direito, que dominou e tentou o arremate. O goleiro Wilson, no entanto, espalmou para escanteio.

O time de Eduardo Barroca respondeu doze minutos depois. Patrick cobrou falta de longa distância, mas a bola quicou no gramado e quase enganou Marcelo Lomba, que defendeu em dois tempos. Na sequência, foi a vez de Wilson aparecer, ao salvar um chute forte de Moisés.

A grande chance do primeiro tempo e do Coritiba em todo o confronto foi de Matheus Galdezani. Aos 30 minutos, o volante finalizou de muito longe, carimbou o travessão do Inter e quase marcou um golaço.

O equilíbrio presente nos 45 minutos iniciais terminou quando a bola passou a rolar na segunda etapa. O Coritiba não conseguiu ameaçar o gol de Marcelo Lomba, enquanto o Inter pressionava. William Pottker quase abriu o placar em duas oportunidades, mas a cabeçada foi para linha de fundo e Wilson defendeu o chute de dentro da área.

Como Pottker não resolvia, Paolo Guerrero se encarregou de inaugurar o marcador. Aos 26 minutos, Thiago Galhardo recebeu na intermediária, avançou e tocou atrás para o peruano, que bateu de primeira no contrapé de Wilson.

Com a vantagem, o Inter diminuiu a agressividade e se mostrou satisfeito com o resultado. Nos minutos finais, o Colorado trocou passes no campo de defesa e saiu do Couto Pereira com três pontos conquistados.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

08/08/2020 20:41

