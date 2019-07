Guerrero marca no fim e Inter sai na frente do Nacional nas oitavas da Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/SCI)- O Internacional venceu nesta quarta-feira o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0, no Estádio Parque Central, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Mesmo que não tenha tido um bom desempenho, os vermelhos se mostraram mais eficientes na chance que tiveram. Paolo Guerrero foi autor do único tento, aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Internacional joga pelo empate para avançar na competição. Já o Nacional só irá seguir no torneio se derrotar os gaúchos por 2 a 1. Caso devolva o mesmo placar, a decisão da vaga será nas penalidades.

A partida de volta está marcada para o dia 31, quarta, às 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio. Pelo Brasileiro, o Internacional recebe, no sábado, o Ceará, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O Jogo – Os visitantes começam tomando a iniciativa, enquanto os donos da casa se resguardam na defesa. A última partida de D´Alessandro fora de casa tinha sido diante do Veranópolis no início do Campeonato Gaúcho deste ano.

A primeira chegada perigosa do Inter ocorreu, aos 08, Patrick dominou no lado esquerdo da meia-lua e bateu cruzado. A finalização assustou a meta de Rochet. Mesmo tendo mais posse de bola, o Colorado tem dificuldade para infiltrar na área dos uruguaios. Aos 19, D´Ale põe na área, a zaga tirou. Nico pegou o rebote dentro da área e bateu. Corujo salvou em cima da linha evitando o primeiro gol dos gaúchos.

Um levantamento para a área da defesa vermelha, aos 23, Uendel cortou parcialmente, no rebote Rafael Garcia que bateu cruzado e a bola triscou na trave. Três minutos depois, Moledo cortou mal e sobrou para Zunino que bateu rasteiro. Lomba tirou com pé para escanteio. O Nacional após os 20 minutos cresceu de rendimento e assustou os comandados de Odair Hellmann. Aos 28, Bergesio recebeu por baixo, fugiu da marcação de Cuesta e tocou por cobertura de Lomba. A bola passou na frente do gol e saiu pela linha de fundo.

Na etapa inicial o Internacional teve mais intensidade nos primeiros 20 minutos, porém na sequência o Nacional cresceu e acabou levando sustos a meta de Lomba. Discreto, D´Alessandro não conseguiu reproduzir os seus melhores momentos quando joga no Beira-Rio. Edenílson e Patrick são os destaques do meio-campo vermelho. Por sua vez, o experiente Bergessio se movimentou bastante e deu bastante aos defensores do Inter.

Decidido a abrir o placar, o Nacional voltou nesse segundo tempo indo para cima do Internacional. A dupla de ataque Nico López e Paolo Guerrero está apagada na partida. Muito truncado o jogo e de várias faltas o que dificultou as ações ofensivas de ambos os times.

Para aumentar a força de ataque do Inter entrou, aos 16, Rafael Sobis na vaga de Nico López que segue sem fazer gols desde abril. Aos 22, Bruno carregou sozinho e arriscou de longe. Rochet espalmou para escanteio.

Na tentativa de vencer o jogo, os donos da casa fazem muitos cruzamentos na área do Internacional. Moledo e Cuesta vem tendo uma atuação implacável ganhando todas as bolas pelo alto. Do meio para frente o Colorado tem muita dificuldade no setor de criação. Aos 33, Sobis dominou, girou e bateu de longe. A bola assustou o goleiro Rochet.

Tecnicamente foi uma partida que deixou bastante a desejar principalmente na reta final. Apesar do esforço, os uruguaios não conseguiram nenhuma chance clara de gol. Não conseguindo entrar no sistema defensivo, o Internacional arriscou chutes de longa a distância. Sem ter tido uma atuação brilhante, a estrela do peruano brilhou. Aos 44, Wellington Silva carregou pela esquerda para a direita e achou Paolo Guerrero na área. Ele dominou e bateu rasteiro sem chance para Rochet. Os mandantes até tentaram, mas não tiveram forças para reagir e os vermelhos obtiveram importante triunfo.

