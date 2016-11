Guinness World Records: menor casal do mundo é brasileiro

Segundo Katyucia, o fato de estarem juntos os deixa mais fortes diante do preconceito de alguns. POR Notícias Ao Minuto “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Segundo informações do G1, Paulo Gabriel da Silva Barros, de 31 anos, medindo 90 centímetros, e Katyucia Lie Hoshino, de 28, com 91 centímetros, casaram em setembro de 2016, possibilitando a homologação do recorde. Em conjunto, os dois medem 1,81 m.

