Guru indiano é condenado a prisão perpétua por estupro de adolescente

Asaram Bapu, de 77 anos, alegou que pretendia libertar a jovem de espíritos malignos

Juiz diz que guru indiano merecia ‘punição máxima’: ‘Fera selvagem’

Condenações de personalidades político-espirituais são muito sensíveis na Índia, onde milhões de pessoas as seguem com devoção, o que levou o governo a se preparar para protestos violentos após a decisão da Justiça. Asaram Bapu alega que tem ex-primeiros-ministros e presidentes indianos entre seus adeptos. Como precaução, as autoridades deixaram várias regiões do país em alerta e mobilizaram milhares de policiais.

Apelidado de “Babuji”, o guru, que prega justamente a renúncia dos desejos sexuais, sempre negou ter estuprado a adolescente. Ele denunciou os processos como uma espécie de conspiração política.

Mas este não é o único caso em que o idoso está envolvido. O guru é acusado de outro estupro e envolvimento no assassinato de dois estudantes. Pelo menos dois de seus ex-colaboradores, que se voltaram contra ele e se tornaram testemunhas-chave nessas investigações, foram mortos em 2014 e 2015. Apesar disso, seus sermões atraíram multidões enormes, e ele ainda mantém uma importante base de discípulos no Oeste da Índia. Sua organização é avaliada em centenas de milhões de dólares.

Em 2013, Bapu disse que uma vítima de estupro coletivo que foi morta após o crime teve tanta culpa pelo que aconteceu quanto seus agressores. Na época, uma estudante de 23 anos estava em um ônibus quando foi atacada e depois não resistiu aos ferimentos, morrendo em um hospital da região. Para o guru, a jovem deveria ter sido mais gentil. Os comentários geraram revolta entre políticos e internautas.

“Apenas cinco ou seis pessoas não são réus. A vítima é tão culpada quanto os seus estupradores. Ela deveria ter chamado os agressores de irmãos e ter implorado para que eles parassem. Isto teria salvado a sua dignidade e a sua vida. Uma mão pode aplaudir? Acho que não”, disse Bapu, de acordo com a imprensa indiana.

Como Asaram, outros poderosos gurus indianos estão envolvidos em escândalos que misturam espiritualidade, dinheiro e poder. O último caso por estupro de outro guru eminente envolveu Gurmeet Ram Rahim Singh, que provocou revolta entre grupos de fiéis que deixou 38 mortos.

Muitos indianos consideram que os ensinamentos dos gurus abrem o caminho para um despertar espiritual. Mas para seus detratores, esses modernos “semideuses” nada mais são do que charlatões que usam a religião para obter poder, fama e riqueza.

