Gustavo Henrique sofre trauma em região íntima e sai com calção manchado

(Foto:Reprodução) – Classificação e Jogos

Gustavo Henrique foi substituído ainda na primeira etapa da vitória do Flamengo por 5 a 1 contra o Corinthians, na tarde de hoje (18), pelo Campeonato Brasileiro, com um corte em região íntima. O zagueiro do Flamengo, em um primeiro momento, deixou o campo para trocar o uniforme por estar com o calção manchado de sangue. Minutos depois, no entanto, precisou ser substituído.

Gustavo saiu para a entrada de Gabriel Noga e foi direto para os vestiários. Em comunicado oficial, o Flamengo disse que “o atleta sofreu um trauma direto no testículo”.

Ele permaneceu em observação tanto durante a partida quanto após o apito final. À noite, o sangramento no local já havia parado, mas o departamento médico do clube deve voltar a analisar o atleta.

O assunto chamou a atenção e chegou a ser publicado pelo “La Republica”, do Peru, e “Cancha”, do México.

Na quarta-feira, o Flamengo encara o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ainda não se sabe se o zagueiro poderá estar à disposição do técnico Domènec Torrent.

Por:Do UOL, em São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...