Gusttavo Lima demite todos músicos de sua banda

O cantor Gusttavo Lima tomou uma decisão bastante severa em relação aos músicas de sua banda. Isso porque, ele demitiu toda equipe.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, do jornal O Dia, a assessoria de Gusttavo assegurou que “ele está fazendo uma renovação em alguns setores e resolveu renovar a banda também”.

Ainda segundo a publicação, o sertanejo teria oferecido apenas R$ 8 mil, quando na verdade os rendimentos dos artistas seriam algo em torno de R$ 21 mil. Dessa forma, ninguém chegou a um acordo e colocaram um ponto final.

Vale destacar que em sua apresentação, marcada para o próximo sábado (19), o público conhecerá a nova banda do cantor.

FILHO DE GUSTTAVO LIMA OSTENTA CARRINHO DE LUXO

Recentemente, Gabriel, de 9 meses, voltou a dar um verdadeiro show de fofura, no Instagram de seu papai famoso, Gusttavo Lima.

Desta vez, o garotinho aparece se divertindo com seu carrinho elétrico, que custa cerca de R$ 1500, e com seu cachorrinho de estimação. “É amizade sincera que fala?”, legendou Andressa Suita, mãe do menino.

Recentemente, em outro registro, no colo do conhecido artista, o pequeno foi clicado dentro de um carro de verdade, deixando à mostra toda a sua fofura e carisma, mesmo com a pouca idade, assim como seus hipnotizantes olhos azuis.

