Gusttavo Lima diz que Andressa não sentiu ciúmes de Cleo: ‘Ela adorou’

O cantor foi só elogios à esposa, Andressa Suíta

Depois de virar pai de família, Gusttavo Lima é só elogios para a mulher, Andressa Suíta e para o filho Gabriel, que nasceu há dois meses. Nem a participação da gata Cleo Pires no novo clipe, ‘Vou te Buscar’, do sertanejo incomodou a tranquila relação do casal, segundo o cantor mesmo entregou ao Extra.

“Não teve ciúmes não! Ela adorou saber que seria com a Cléo que eu contracenaria! A Cléo foi muito legal e deu todo seu brilho a esse novo trabalho”, contou Gusttavo.

“Faz tempo que vivo este momento de ‘homem de família’. Desde que decidi viver com a Andressa. Uma mulher tem que acrescentar na vida do homem, e ela faz isso comigo!”, disse ele, apaixonado.

O nascimento do pequeno Gabriel também mudou a rotina do cantor, acostumado a passar muitas horas longe de casa. “Procuro voltar pra casa com mais frequência, para vê-lo, mesmo que seja só pra dar uma passadinha. Hoje, me divido entre a casa e a estrada!”, entrega.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...