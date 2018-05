H1N1 – Novo Progresso recebeu todas as vacinas para que a população seja imunizada.

Nova remessa de doses já chegou e campanha terá o dia “D” no dia 12 de maio. (Foto Divulgação G1 Santarém)



A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso divulgou em nota o inicio da 20° CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 01 DE JUNHO 2018.

Se aproximando do Dia “D” da campanha nacional de vacinação contra a gripe, no dia 12 de maio, o esquema de distribuição de doses foi suprido e enviado para Novo Progresso através do 9º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) de Santarém.

A vacina chega ao 9ºCRS e é repassada aos 20 municípios da região, mas cabe às secretarias municipais fazer a entrega nos pontos de vacinação. Em Novo Progresso, a Divisão de Vigilância em Saúde tem há Enfermeira Eliane Coordenadora de Imunização é responsável pela vacinação.

O município de Novo Progresso, já recebeu todas as vacinas para que a população seja imunizada.

Como em todas as campanhas de vacinação, há público alvo definido. Este ano terão prioridade pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, as gestantes, mulheres que tiveram filhos a menos de 45 dias, indígenas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (diabéticos, hipertensos, cardiopatas, asmáticos) e outras condições clínicas especiais (pessoas com rinite, acamados e os que possuem sequelas de AVC).

Também foram incluídos na vacinação, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, além de professores das escolas públicas e privadas.

