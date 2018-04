H1N1 -Vacinação contra o Influenza começa na segunda-feira no Pará

Vacinação contra o Influenza começa na segunda-feira no Pará (Foto: Reprodução) -Será iniciada nesta segunda-feira (23), em 144 municípios paraenses, a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza para prevenir o avanço da gripe pelo país. O Dia D, considerado a data mais importante de mobilização nacional, está marcado para 12 de maio, um sábado.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), as vacinas ficarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, mantidas pelas prefeituras, até primeiro de junho.

Os grupos a se vacinar com prioridade são os mais vulneráveis às gripes, como as grávidas em qualquer período gestacional, crianças com idade entre seis meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde das áreas pública e privada, professores das redes pública e privada, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas aldeados, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas e detentos, além de funcionários do sistema penitenciário.

Também deverão ser vacinadas as mulheres que tiveram bebês até 45 dias, as denominadas puérperas, e os que possuem doenças crônicas comprovadas por laudo médico, como as respiratórias, cardíacas, com baixa imunidade, entre outras.

A meta mínima do MS junto com os 144 municípios é vacinar 90% desse público alvo, o que corresponde em todo o Pará a 1.687.635 pessoas. No ano passado, 88% da meta foi atingida e as pessoas com mais de 60 anos foram as que mais se esforçaram em se vacinar, perfazendo quase 80%.

Os municípios são os responsáveis pela aplicação das vacinas, ou seja, cada Secretaria Municipal de Saúde tem livre arbítrio para executar a estratégia de vacinação para o público indicado a receber a dose. De um modo geral, as doses estarão disponíveis em qualquer Unidade Básica de Saúde, nas salas das Estratégias de Saúde da Família e em outros locais definidos pelas gestões municipais.

Conforme explica a nota técnica, a vacina em questão é importante porque evita algumas complicações causadas pelo vírus influenza, como pneumonia e doenças cardíacas. Assim, ao tomar a vacina, a pessoa não se protege apenas contra a gripe, mas evita quadros mais graves relacionados com hospitalização e morte.

DIA D

O Dia D da campanha de vacinação fica mantido no Pará para 12 maio, a exemplo do que ocorrerá no restante do País, quando as secretarias municipais de Saúde disponibilizarão as doses nas Unidades Básicas e em outros locais abertos especialmente para a ocasião – os postos volantes – , como centros comunitários, salões paroquiais, estandes em shoppings e supermercados, e ainda coretos de praças e até em embarcações.

O informe também assinala que a vacina só é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou que tenham alergia grave a ovo de galinha e seus derivados.

Outra recomendação importante do Ministério da Saúde é para as pessoas que tomaram vacina no ano passado e que devem repetir o esquema esse ano, pois a ação da vacina contra a gripe leva duas semanas para funcionar e dura cerca de 9 meses. A reaplicação é necessária porque a vacina oferecida em 2018 é diferente e resguarda o organismo contra outras mutações do vírus.

No Estado serão 3.832 postos de vacinação fixos, além de 1.186 volantes terrestres e 320 volantes fluviais, com 21.350 pessoas envolvidas, incluindo 5.338 equipes de vacinação. A campanha envolverá 970 carros, 62 barcos, 16 voadeiras e 75 motocicletas.

(Com informações da Sespa)

Publicado por Jornal Folha do Progresso

Publicado por Jornal Folha do Progresso

