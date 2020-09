Há seis jogos sem vencer, Remo deve anunciar reforços já nesta semana

Tcharlles é titular no ataque remista no comando de Mazola Júnior (Foto:Samara Miranda/Ascom Remo)

Clube vai dispensar mais quatro jogadores e novas contratações

O jejum de vitórias do Remo chegou ao sexto jogo, dois pelo Parazão e quatro pela Série C. O clube saiu derrotado no último domingo (13), pelo Santa Cruz-PE, em Recife (PE) e “ligou o sinal de alerta” no Baenão, já que as equipes adversárias estão próximas do Leão na tabela. A equipe comandada pelo técnico Mazola Júnior até criou várias situações de gols, mas não conseguiu marcar e reforços devem pintar nesta semana no estádio Evandro Almeida.

Mazola revelou em entrevista que algumas peças devem chegar já nesta semana. O treinador exaltou o trabalho feito pela diretoria que está no mercado a procura de jogadores, principalmente para o setor de criação e também ofensivo.

“Estamos atrás de peças, contamos com o apoio da diretoria e está dentro do nossos planejamento. A direção está trabalhando bastante no mercado para contratarmos jogadores de mais valia, pois não adianta contratar só por contratar. Temos que trazer bons jogadores, com lastro de time grande e de sustentar a pressão”, falou.

O Remo deve liberar mais atletas durante essa semana, o primeiro a deixar o clube após a a avaliação da direção e comissão técnica foi o atacante Giovane Gomez, que marcou apenas dois gols com a camisa azulina.

