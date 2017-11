Habeas corpus é negado para mãe de prefeito de Tucuruí

A empresária Josenilde Silva Brito, a Josy Brito, mãe do prefeito de Tucuruí, Artur Brito (PV), teve o pedido de habeas corpus negado pelo desembargador Ronaldo Marques Valle, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Ela é acusada de ser mandante da morte do prefeito Jones William da Silva Galvão em julho deste ano. Josy cumpre prisão temporária de 30 dias desde ontem (30), no Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro, em Ananindeua.

Segundo informações, a alegação da defesa é de que o juiz “usurpou a competência do TJPA”, tendo em vista que a Vara Criminal de Tucuruí não poderia ter decretado a prisão, mas o desembargador afirma não ter observado nenhuma ilegalidade no despacho de primeira instância e por isso negou o pedido dos advogados de Josy Brito. Ainda assim, foram solicitadas informações ao magistrado de Tucuruí no prazo de 48 horas.

RELEMBRE O CASO

O prefeito Jones William foi executado a tiros no dia 25 de julho deste ano, enquanto visitava uma obra no bairro Cristo Vive. Dois homens em uma motocicleta fizeram uma emboscada e dispararam cinco vezes contra o prefeito, que chegou a ser encaminhado ao hospital, mas acabou morrendo.

O suspeito de disparar contra o prefeito, Bruno Marcos, foi preso em setembro, ao tentar deixar Belém pelo Aeroporto Internacional. Na última semana, outro suspeito de envolvimento, apontado como o condutor da moto que levava o atirador, também foi preso.

PRISÕES

Além da mãe do prefeito Artur Brito, outras quatro pessoas estão presos acusados de envolvimento na morte de Jones William. Entre os presos, Bruno Marcos de Oliveira, o Bruno Venâncio, acusado de ter sido o executor do crime. Também estão atrás das grades o empresário Marlon Frank Pozzebon, Paulo Ricardo Rodrigues Vieira e Genivaldo Farias de Oliveira.

Uma quinta pessoa, Carlos Alberto de Sousa, o Toco, foi preso pilotar a moto para Bruno Oliveira em outro assassinato. A polícia suspeita que Sousa possa ter sido também o piloto quando do homicídio de Jones William, mas ainda não confirmou essa informação.

As investigações continuam e outros envolvidos no crime bárbaro que chocou Tucuruí e todo o Pará podem ser presos a qualquer momento.

