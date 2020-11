Hacker suspeito de invasão ao TSE é preso pela PF, que constata que ataque foi maior do que o imaginado

Fonte:G1 /28/11/2020 às 13:53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O TSE havia informado que haviam sido colhidas no ataque informações do período compreendido entre 2001 e 2010.

Ainda de acordo com a PF, o ataque foi bem maior do que se imaginava.

(Foto:Reprodução) – Foi preso neste sábado em Portugal, numa operação da Polícia Federal com auxílio da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária Portuguesa, o hacker suspeito de invasão aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

