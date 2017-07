Hackers são presos durante operação da Polícia Federal no Pará

Segundo informações da Polícia Federal, o grupo invadia as contas dos clientes e desviava os valores para contas em nome de laranjas para posteriormente sacar e lavar o dinheiro. No município paraense já foram apreendidos computadores, mídias celulares e bens, incluindo um carro de luxo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Belém. Os mandados também são cumpridos em São Luís , no Maranhão.

Três pessoas foram presas na operação “Operação Stalker” no município de Parauapebas, sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (20). O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa composta por hackers especializados em fraudar contas bancárias da Caixa Econômica Federal pela internet. A Polícia Federal no Pará cumpre oito mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco de condução coercitiva.

You May Also Like