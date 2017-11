‘Halo Solar’ é registrado em Santarém e internautas criam teorias sobre o fenômeno

Fenômeno aconteceu na manhã desta segunda-feira (13). Entre as teorias, internautas diziam que era o sinal do fim dos tempos. Ao G1, físico explicou formação do ‘halo’.

Era para ser um dia comum no céu santareno, mas na manhã desta segunda-feira (13) um fenômeno o deixou mais colorido e chamou atenção dos moradores de Santarém, no oeste do Pará, que registraram o momento em fotos e vídeos. O fenômeno consistiu em um círculo com as cores do arco-íris ao redor do sol, denominado “halo solar”.

Ao perceberem o fenômeno, internautas criaram inúmeras teorias sobre o halo. Uns diziam que este é um dos sinais do fim dos tempos, já outros falaram que seria a comunicação de marcianos com os humanos.

Internautas também associaram o fenômeno à franquia Dragon Ball (Foto: Reprodução/Facebook/Kathrine Carmo)

O professor de física da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), doutor em ciências ambientais, Wilderclay Machado explicou ao G1 que o halo é um fenômeno óptico caracterizado pelo surgimento de um círculo ao redor do sol. Para que ele ocorra é necessário que partículas de gelo refratem a luz solar na alta atmosfera terrestre e a dispersem. “A luz branca [luz solar] é composta basicamente de todas as cores, e a sua incidência nesses cristais produz esse efeito que não difere em nada do arco-íris, que é um fenômeno mais comum. Os cristais funcionam como um prisma ao entrar em contato com um raio de luz”, explicou.

O formato arredondado é em decorrência da especificidade dos cristais. Não é fenômeno raro, mas é necessário que haja condições físicas para que ele ocorra. O professor da Ufopa ressalta ainda que o halo pode indicar chuvas, visto que os cristais estão presentes em nuvens cirrostratus, que ficam cerca de 6 a 10 mil metros de altitude, com a aparência de um véu fino, esbranquiçado e transparente.

Apesar de o halo ter assustado quem o viu, o fenômeno não tem duração longa e depende da intensidade do vento para dispersar os cristais. O halo também pode ser visto à noite, porém não a luminosidade em circulo não é colorida, e sim branca.

Por Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

