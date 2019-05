Hambúrguer vegetal faz empresa levantar US$300 milhões com investidores interessados

Jornalistas testam hamburgueres feitos de vegetais feitos pela Impossible Foods (REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Aporte ressalta o crescente apelo que tem despertado no público alimentos baseados em vegetais

A Impossible Foods, que produz hambúrguer sem carne e baseado em vegetais, afirmou nesta segunda-feira (23) que levantou 300 milhões de dólares em uma rodada recente de financiamento antes de uma provável oferta inicial (IPO) de ações.

O aporte ressalta o crescente apelo que tem despertado no público alimentos baseados em vegetais, mas com gosto de carne. As ações da rival Beyond Meat, que estrearam na Nasdaq em 2 de maio, mais que triplicaram de valor.

A rodada de investimento na Impossible Foods elevou o valor arrecadado pela empresa sediada no Vale do Silício para mais de 750 milhões de dólares. Mas apesar dos sinais de interesse dos investidores, a companhia não tem pressa para abrir o capital, disse o vice-presidente financeiro, David Lee, à Reuters.

“Estar pronta para ser listada é uma prioridade para a companhia porque precisamos operar no mais alto nível de rigor”, disse Lee. “Mas não estamos com pressa, nem anunciando um IPO.”

Os investidores institucionais na Impossible Foods incluem o co-fundador da Microsoft Bill Gates, além do Google Ventures, do UBS e da Temasek.

A quinta rodada de investimento desde 2011 fez o valor de mercado da Impossible Foods subir para 2 bilhões de dólares, segundo fontes próximas do assunto. Em comparação, a Beyond Meat foi avaliada no IPO em 1,5 bilhão de dólares, mas o valor da empresa está agora acima de 4 bilhões de dólares.

A Impossible lançou seu primeiro hambúrguer há dois anos. Uma levedura geneticamente modificada cria o ingrediente principal, chamado de heme, que torna os hambúrgueres suculentos e confere gosto de carne de verdade, diferente de versões vegetarianas convencionais. Os outros ingredientes incluem trigo, soja e proteína de batata.

A rede de fast food Burger King afirmou que vai lançar um “Impossible Whopper”, que usa hambúrgueres da Impossible Foods nos Estados Unidos, após um período de teste em alguns locais.

O Impossible Burger está sendo vendido em mais de 7 mil lojas no mundo, incluindo nas redes White Castle, Qdoba e Red Robin e também nos parques da Disney.

A Impossible planeja lançar seus produtos em lojas do varejo no segundo semestre. Lee não deu um cronograma específico ou identificou os parceiros da empresa, mas afirmou que está ativamente conversando com “grandes redes de mercados” dos EUA.

O mercado de produtos que substituem alimentos à base de carne deve atingir 5,8 bilhões de dólares até 2022, segundo um estudo de 2018 da Grand View Research.

A Tyson Foods, maior processadora de carne dos EUA e rival de grupos brasileiros JBS e BRF, vai lançar produtos de proteína sem carne nos próximos meses.

