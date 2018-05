Hamilton domina, vence GP da Espanha e Mercedes fica com a dobradinha

Lewis Hamilton (Foto-Lusa) -Neste domingo, Lewis Hamilton dominou o GP da Espanha e conquistou a prova em Barcelona pelo segundo ano consecutivo. A Mercedes conseguiu ficar com a dobradinha com Valtteri Bottas ficando na segunda colocação. Max Vertappen ficou com o terceiro lugar do pódio ao ficar à frente de Sebastian Vettel.

O único momento em que o piloto britânico não ficou na primeira colocação foi quando ele foi para o pitstop. O atual campeão da Fórmula abriu mais de 20 segundos de vantagem em relação ao seu companheiro de equipe.

A prova foi marcada por um acidente logo na largada, que tirou Nico Hulckenberg, Pierre Gasly e Romain Grosjean da prova. Kimmi Rikkonen deixou a prova na 27ª volta depois de ver seu carro perder a potência.

Lewis Hamilton se mantém na liderença do Mundial de Pilotos e agora passa a 95 pontos. Sebastian Vettel segue como vice-líder com 78 pontos e Valtteri Bottas empata com Kimi Raikkonen na terceira colocação com 48 pontos.

A próxima etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1 será o GP de Mônaco, que será realizado no dia 27 de maio, às 10h10 (de Brasília).

Logo no começo da corrida, Romain Grosjean saiu da pista e, em seguida voltou no meio do pelotão, colidindo com Nico Hulckenberg e Pierre Gasly. Os três saíram da prova logo após a largada e o safety car entrou em ação até a sexta volta. Além disso, após a luz verde, Sebastian Vettel conseguiu assumir a segunda colocação ao ultrapassar Valtteri Bottas.

Depois de seis voltas com o carro de segurança, foi dada a relargada e Lewis Hamilton começou a dominar, marcando o recorde do circuito (1min18s441) – que depois foi batido por Ricciardo (1min19s147) – e sempre aumentando a sua vantagem em relação ao alemão da Ferrari.

Na 27ª volta, Kimi Raikkonen viu seu carro perder a potência, deixou vários pilotos o ultrapassarem e, ao término da volta, foi para o pitstop e abandonou a prova. O finlandês vinha muito bem e chegou a ser o segundo colocado após o pitstop de Vettel e Bottas.

Lewis Hamilton conseguiu manter a primeira colocação durante quase toda prova e só perdeu ela quando fez o pitstop. No entanto, no momento em que Max Verstappen fez primeira parada, o britânico voltou a ficar em primeiro.

Sebastian Vettel fez a sua segunda parada quando o safety car virtual foi acionado e caiu para a quarta colocação. Apesar de ter pressionado Verstappen, que bateu a frente do carro, durante o fim da corrida, o alemão não conseguiu passar para a terceira colocação.

A Mercedes acabou só fazendo um pitstop depois de perceber que a Red Bull só iria fazer uma parada e, com isso, poderia ter conseguido a primeira colocação caso a escuderia alemão voltasse a mandar seus pilotos para os boxes.

Confira como ficou a classificação do GP da Espanha:

1 – Lewis Hamilton

2 – Valtteri Bottas

3 – Max Verstappen

4 – Sebastian Vettel

5 – Daniel Ricciardo

6 – Kevin Magnussen

7 – Carlos Sainz

8 – Fernando Alonso

9 – Sergio Perez

10 – Charles Lecler

11 – Lance Stroll

12 – Brendon Hartley

13 – Marcus Ericsson

14 – Sergey Sirotkin

Kimi Raikkonen – abandonou

Nico Hulckenberg – abandonou

Pierre Gasly – abandonou

Romain Grosjean – abandonou

Esteban Ocon – abandonou

Stoffel Vandoorne – abandonou

