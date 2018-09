Hamilton lidera de ponta a ponta e vence GP de Singapura

De ponta a ponta. Foi assim que Lewis Hamilton venceu sua sétima corrida na temporada da Fórmula 1 e o Grande Prêmio de Singapura. Depois de bater o recorde da pista e garantir a pole position no treino de classificação com uma volta perfeita, o piloto da Mercedes teve um desempenho seguro neste domingo e não encontrou muitos problemas para manter a liderança durante toda a prova e receber a bandeira quadriculada na ponta.

Quem teve uma noite para esquecer nas ruas de Marina Bay foi Sebastian Vettel. Depois de sucumbir na qualificação, o piloto da Mercedes tentou fazer valer a estratégia de parar primeiro diante da possibilidade de chuva, mas viu sua estratégia cair por terra aos poucos e terminar da mesma forma como começou, na terceira posição. Max Verstappen até esboçou um desejo pela vitória, mas ficou mesmo em segundo.

Com o resultado da prova em Singapura, a diferença entre Hamilton e Vettel na briga pelo título da Fórmula 1 subiu para 40 pontos. O piloto da Mercedes, em busca do pentacampeonato, chegou aos 281 pontos, contra 241 do adversário da Ferrari.

O começo de prova foi bastante agitado tanto na parte da frente quanto no setor intermediário. Depois de uma ótima largada, Sebastian Vettel colocou quase meio carro à frente de Verstappen logo na primeira curva, mas viu o adversário manter a posição. Logo em seguida, porém, o piloto da Ferrari assumiu a segunda colocação e seguiu a “caça” à Lewis Hamilton.

Já nos carros do meio do grid, a primeira colisão não demorou nem duas curvas para acontecer. E logo envolvendo os dois pilotos da Force India. Na tentativa de ultrapassagem por fora, Esteban Ocon acabou tocado por Sergio Perez e se chocou contra o muro, deixando a prova ainda na primeira volta.

Se tudo parecia encaminhado para uma corrida sem imprevistos, o imponderável demorou pouco mais de 10 voltas para se mostrar: a chuva. E com ela, houve uma clara mudança de estratégia das equipes, que optaram por irem aos boxes mais cedo. Sebastian Vettel foi o primeiro, seguido por Hamilton e Verstappen, que voltou à frente do piloto alemão, assim como na largada, colocando por terra a ideia inicial da Ferrari.

Único piloto entre os primeiros colocados a voltar dos boxes com pneus ultramacios, Vettel começou a ver sua estratégia e a da sua equipe cair por terra aos poucos. Sem conseguir virar à frente de Verstappen, o alemão foi ficando distante de Hamilton, que reinava soberano na primeira posição.

Passada metade da prova, pouca emoção marcou o GP de Singapura a não ser pelo início da chuva. Por isso, coube novamente ao mexicano Sergio Perez aparecer para trazer emoção. Em uma intensa disputa pelo 13º lugar, o piloto da Force India não encontrava espaços para ultrapassar Sirotkin e acabou colidindo com o adversário e furando o próprio pneu.

A emoção continuou sendo proporcionada por Romain Grosjean, que decidiu colocar mais pimenta na disputa pelas primeiras posições. Retardatário, o piloto da Haas pareceu não ter visto Hamilton por seu retrovisor e muito menos a bandeira azul para abrir caminho, segurando o atual líder do campeonato e deixando Verstappen muito próximo. Depois de uma confusão inicial, o piloto da Mercedes retomou a ponta sem problemas.

Final tranquilo e Hamilton no topo do pódio pela sétima vez na temporada

As últimas voltas do grande Prêmio de Singapura tiveram pouca emoção. Sem dificuldades, Hamilton manteve a ponta, seguido por Verstappen e Vettel. O quarto lugar ficou com Valtteri Bottas, enquanto Kimi Raikkonen completou a lista dos cinco primeiros colocados.

Completando os pilotos que pontuaram nas ruas de Marina Bay ficaram Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg.

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Manan VATSYAYANA/AFP)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...