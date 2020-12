Hamilton Mourão testa positivo para covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (com informações do G1)

De acordo com a vice-presidência, o resultado foi confirmado na tarde do domingo. A nota divulgada não contém detalhes sobre o estado de saúde de Mourão e quais sintomas apresentou. Em maio, ele chegou a ficar em isolamento, depois que um servidor testou positivo, mas o vice-presidente não foi infectado.À GloboNews, a assessoria disse que o vice-presidente está bem.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de 67 anos, testou positivo para a covid-19, segundo nota divulgada pela assessoria no último domingo (27). Mourão ficará em isolamento no Palácio do Jaburu, residência destinada ao vice-presidente.

Vice-presidente da República ficará em isolamento no Palácio do Jaburu – (Foto:Adriano Machado / Reuters)

You May Also Like