Hamilton vence no Japão e abre 59 pontos de vantagem para Vettel

Lewis Hamilton venceu na madrugada deste domingo sua 61ª corrida na carreira, em Suzuka, no Grande Prêmio do Japão. Confirmando a retomada da Mercedes neste fim de semana após oscilações que prejudicaram sua campanha, o piloto britânico foi impecável no sinuoso traçado para garantir seu oitavo triunfo da temporada e abrir nada mais, nada menos que 59 pontos de vantagem para Vettel, principal concorrente na briga pelo título mundial.

A largada foi bastante agitada em Suzuka. Logo na primeira volta importantes trocas de posições no grid aconteceram, com Verstappen sendo o principal beneficiado, uma vez que largou na quarta colocação e pulou para a vice-liderança. Já Sebastian Vettel não contou com a sorte e viu a chance do pentacampeonato ficar mais distante.

Largando na primeira fila, logo atrás de Hamilton, Vettel não conseguiu frear o ímpeto de seus rivais e acabou ficando para trás no início da corrida. A participação do piloto da Ferrari durou até a quarta volta, quando, com problemas na vela de ignição, teve de se dirigir aos boxes e abandonar a corrida.

Lewis Hamilton liderou o GP do Japão de ponta à ponta (Foto: Kiyoshi OTA/AFP)

A dupla da Red Bull, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou para somar importantes pontos e se fortalecer na briga pelas primeiras posições. Novamente muito bem, o jovem Max Verstappen, inclusive, chegou a ameaçar a vitória de Hamilton no Japão nas duas últimas voltas da corrida, entretanto, teve de se contentar com o segundo lugar no pódio devido ao grande desempenho do tricampeão mundial. Daniel Ricciardo, que havia largado em terceiro, fechou o pódio.

Kimi Raikkonen, outro piloto da Ferrari, não teve a mesma infelicidade de seu companheiro de equipe e se livrou de problemas mecânicos neste domingo. Perdendo cinco posições no grid como punição por trocar o câmbio, o finlandês, ao menos, cruzou a linha de chegada na quinta colocação, logo atrás de Valtteri Bottas (Mercedes), que até pressionou Ricciardo por um lugar no pódio, mas não conseguiu ultrapassar o australiano.

Por fim, outro duelo interessante que se deu nos últimos instantes do GP do Japão foi entre Felipe Massa e Fernando Alonso. Os dois experientes pilotos batalharam pelo décimo lugar, último posto na zona de pontuação da Fórmula 1, e mesmo em meio à disputa entre Hamilton e Verstappen pela liderança, como retardatário, o brasileiro pôde segurar o décimo lugar e garantir um ponto à Williams.

Os pilotos voltam a entrar em ação no próximo dia 22, no Grande Prêmio dos EUA, em Austin, no Texas. Agora com 59 pontos de vantagem na liderança, Lewis Hamilton está cada vez mais perto do tetracampeonato e de se igualar a Sebastian Vettel como o nome mais vitorioso do grid atual. Depois da disputa em solo norte-americano, restarão apenas as etapas do México, Brasil e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para o fim da temporada.

