Hamilton vence no Japão e penta pode vir nos EUA; Vettel se afoba, bate em Verstappen e é sexto

Fórmula 1 GP do Japão — Foto: Reprodução-Alemão larga bem do nono lugar e termina primeira volta em quarto, mas bate em holandês ao tentar ultrapassagem. Britânico precisa vencer em Austin com rival em terceiro para levantar taça

Lewis Hamilton está cada vez mais perto de entrar para o seleto grupo dos pentacampeões da Fórmula 1. O britânico venceu o GP do Japão, na madrugada deste domingo, e viu Sebastian Vettel se afobar ao tentar ultapassar Max Verstappen, se chocando com o holandês e caindo para o penúltimo lugar nas primeira voltas da corrida em Suzuka. O alemão ainda se recuperou para terminar em sexto, vendo as chances de título ficarem cada vez menores. Valtteri Bottas e Verstappen completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Daniel Ricciardo foi um dos destaques do dia. Após largar em 15º, o piloto fez uma ótima corrida de recuperação e terminou no quarto lugar. Pelo resultado, o australiano foi eleito o piloto do dia. Em uma corrida discreta, Kimi Raikkonen foi o quinto – o finlandês largou em quarto, mas perdeu rendimento ao longo da prova. Sergio Pérez foi o “melhor do resto” ao terminar em sétimo. Romain Grosjean, Esteban Ocon e Carlos Sainz completaram o top 10.

Tanto Charles Leclerc quanto Brendon Hartley, destaques na classificação, neste sábado, não conseguiram repetir o bom desempenho na corrida. O neozelandês largou em sexto, mas perdeu rendimento e terminou a prova no 13º lugar. O piloto da Sauber, sétimo na grid de partida, foi fechado por Magnussen e precisou trocar o bico do carro. Mais tarde na corrida sofreu a quebra de um componente desconhecido no carro, saiu da pista e precisou abandonar a prova.

Rumo ao penta: com o resultado, Hamilton chega aos 331 pontos, contra 264. Assim, o britânico pode ser campeão já na próxima corrida, o GP dos EUA, em 21 de outubro. Para isso, basta que um dos cenários abaixo aconteça.

Para ser campeão nos EUA, Hamilton precisa

Chegar em: E Vettel terminar em:

1º 3º

2º 5º

3º 7º

4º 8º

5º 9º

6º não pontuar

