Handebol: Brasil vence Uruguai e garante vaga no Mundial de 2021

Seleção está invicta no Campeonato Sul-Centro Americano e encara a Argentina na grande final do torneio

A seleção brasileira masculina de handebol chegou a quarta vitória em quatro jogos ao bater o Uruguai por 31 a 14 no Campeonato Sul-Centro Americano da modalidade, realizado em Maringá, no Paraná. Com o resultado, o Brasil garantiu uma vaga no Mundial do Egito em 2021.

Outro classificado no Mundial, a Argentina também venceu todos os jogos e é o líder do torneio à frente do Brasil no saldo de gols (128 a 124). As duas equipes decidem o título do campeonato neste sábado, às 19h. Derrotado contra o Brasil, a seleção do Uruguai é favorita para a última vaga no Mundial, mas ainda pode ser desbancada na última rodada pelo Chile.

O Brasil agora torce para conseguir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio deste ano. A seleção ficou apenas com o bonze no Pan-Americano de Lima, em 2019, torneio conquistado pela Argentina, e não conseguiu uma vaga direta nos Jogos do Japão, que começam em julho.

Agora, a equipe brasileira precisa torcer para uma série de combinações para conseguir uma vaga no Pré-Olímpico Mundial. O Egito precisa ser campeão africano e Espanha, Croácia ou Noruega precisam conquistar o europeu.

Por:LANCE!

25.01.20 14h15

