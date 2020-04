Helder Barbalho afirma que o Pará não vai receber pacientes do Amazonas com coronavírus

Governador durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)

Após a divulgação de que o estado paraense receberia doentes com a covid-19 de outros locais, fato foi negado pelo governador

O governador do Pará, Helder Barbalho, esclareceu que o estado não vai receber pacientes do Amazonas. Ele fez o pronunciamento por meio das redes sociais após saber que estavam divulgando que o o estado iria ajudar a desafogar o sistema de saúde do Amazonas, recebendo pacientes com a covid-19. O Amazonas é o quarto estado do país mais afetado pelo novo coronavírus, com 1.275 casos e 71 mortes.

Helder prestou solidariedade aos Amazonas e também ao Amapá, que estão em situação crítica, mas afirmou que a estrutura atual é apenas para atender os paraenses.

“Queria esclarecer a respeito d a informação de que nós estaríamos nos preparando para pacientes que vem do estado do Amazonas. Isso não procede. Primeiro nossa solidariedade aos irmãos amazonenses, todos do estado vizinho, a mesma coisa o Amapá. São dois estados que estão em situação difícil. Mas neste momento estamos estruturados para receber os paraenses e darmos a devida atenção para salvar a vida de todos os paraenses. O que nós pudermos ajudar os estados vizinhos nós não vamos nos omitir. Somos todos brasileiros. Mas a minha responsabilidade e a minha obrigação é proteger os paraenses e é isso que o do estado tem priorizado”, afirmou Helder Barbalho.

Veja o vídeo com a explicação:

Minha solidariedade a todos os Estados que vivem este triste momento de crise, em especial aos nossos vizinhos Amazonas e Amapá. Seguimos cuidando dos paraenses. pic.twitter.com/yK1YAn67Tp — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 13, 2020

