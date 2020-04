Helder Barbalho agradece parceria e atenção de Mandetta com o Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quero agradecer a todo empenho, parceria e atenção que o ministro @lhmandetta dedicou ao povo paraense. Gratidão, Luis Henrique Mandetta. Desejo sorte ao novo ministro, Dr. Teich, tendo a certeza de que continuaremos com nossa parceria de alto nível com o @minsaude .

Pelas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, se manifestou, na tarde desta quinta-feira (16), a respeito da saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

