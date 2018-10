Helder Barbalho e Márcio Miranda disputam segundo turno no Pará

Emedebista liderou a corrida para governador com quase 50% dos votos

Com 97,35% dos votos apurados, às 21h10 de domingo (7), está matematicamente confirmada uma disputa em segundo turno entre os candidatos Helder Barbalho (MDB) e Márcio Miranda (PSDB) para assumir o Governo do Pará.

O candidato emedebista conquistou 47,81% dos votos e o candidato tucano, 30,15%.

Em terceiro lugar está Paulo Rocha (PT), com 16,92%. Fernando Carneiro (PSOL) e Cleber Rabelo (PSTU) têm 4,53% e 0,59% dos votos, respectivamente. .

Por: Redação Integrada ORM 7 de Outubro de 2018 às 19:00 Atualizado em 7 de Outubro de 2018 às 21:29

