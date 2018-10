Helder Barbalho é o novo governador do Estado do Pará-Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil

Helder Barbalho (MDB) é o novo governador do Pará, após ser eleito, neste domingo (28), com mais de 55% dos votos. Até as 18h45, cerca de 91% das 17.286 seções do Estado foram apuradas, e, matematicamente, Helder não pode mais ser ultrapassado pelo adversário, Márcio Miranda (DEM), que ficou em segundo lugar, com aproximadamente 45% dos votos.

Helder Zahluth Barbalho, de 39 anos, falou sobre a mudança que fará como governador. “Queremos virar essa página e fazer um governo presente, com disposição, vontade e coragem de liderar as transformações que nosso Pará tanto precisa”, disse.

Uma das principais reclamações da população paraense é sobre a insegurança que assombra o Estado. Com isso, Helder destacou suas propostas para resolver esse problema.

“Temos, acima de tudo, que fortalecer as polícias civil, militar e municipal, ampliando seus efetivos, pagando salários condizentes e dando condições para que garantam a segurança do cidadão. Como a situação aqui fugiu do controle, um dos meus primeiros atos será solicitar, ao novo presidente da República, a presença da Força Nacional de Segurança no Pará para cooperar com as nossas polícias”, destacou.

Helder Zahluth Barbalho nasceu em Belém do Pará, em 18 de maio de 1979. Ele é graduado em Administração no ano de 2002, pela Universidade da Amazônia (Unama), em Belém, e pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com o título de MBA Executivo em Gestão Pública. No ano 2000, foi o vereador mais votado de Ananindeua com 4.296 votos. Dois anos depois, se elegeu deputado estadual, também o mais votado, com 68.474 votos.

Helder assumiu a Prefeitura de Ananindeua, terceira maior cidade da Amazônia, com 25 anos de idade, em 2005, tornando-se o prefeito mais jovem da história do Pará. Ainda como prefeito de Ananindeua, assumiu a presidência da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep).

Em 2008 foi reeleito à prefeitura de Ananindeua, no 1º turno, com 93.493 mil votos.

Helder atuou nos últimos anos como Ministro da Pesca e Aquicultura, Ministro da Secretaria Nacional dos Portos e Ministro da Integração Nacional.

Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil

O candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL) é o novo presidente da República do Brasil, após ser eleito neste domingo (28) com aproximadamente 55,50% dos votos. Às 19h20 aproximadamente 94% das 454.490 seções foram apuradas, e, matematicamente, Bolsonaro já não pode ser ultrapassado pelo candidato adversário, Fernando Haddad (PT), que ficou em segundo lugar, com aproximadamente 44,46% dos votos.

Jair Messias Bolsonaro nasceu em Campinas (SP) no dia 21 de março de 1955, filho de Perci Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi Bolsonaro. Cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e, em seguida a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), formando-se em 1977.

Ao vivo, pelo Facebook, o presidente eleito se pronuncia a população brasileira

Bolsonaro é militar de reserva: ele serviu ao Exército brasileiro, de 1971 a 1988, e chegou a se tornar capitão entre os anos de 1979 a 1981. Jair atua como deputado federal desde 1991 e estava no sétimo mandato, eleito pelo Partido Progressista (PP).

No primeiro turno das eleições deste ano, Jair Bolsonaro teve 49.276.990, um total de 46,03% dos votos válidos.

