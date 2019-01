Helder Barbalho nomeia gestores que farão parte da equipe do Governo

(Foto: Marco Santos/Diário do Pará) – O Governador do Pará, Helder Barbalho, empossou, na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio do Governo, parte dos secretários de governo e titulares de autarquias e outras entidades e órgãos do Estado que irão compor a gestão. No mesmo evento, Helder assinou o ofício que solicitou reforço para a Força Nacional de Segurança Pública.

Durante a cerimônia, o novo Governador do Estado do Pará elencou prioridades e compromissos firmados para o mandato que se inicia. Helder citou, por exemplo, que deve descentralizar o protagonismo do núcleo da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e passá-lo às direções regionais de ensino. Para isso, o governador deve fazer processo seletivo para selecionar os executivos das unidades regionais de ensino.

A ideia é que cada uma das 21 unidades regionais de educação tenha planejamento próprio de acordo com o diagnóstico e estratégia de educação que serão implementados.

Com relação às obras públicas e às ações de transporte, Helder afirmou que a prioridade é retomar as obras paralisadas, primando pela boa utilização dos recursos públicos, principalmente com a conclusão de hospitais regionais.

Posse de gestores

No evento de hoje, Helder ainda empossou 42 gestores que farão parte do novo Governo. Os nomes de membros restantes da equipe devem ser divulgados nos próximos dias. Veja a lista dos secretários e titulares já nomeados.

Ualame Fialho Machado – Secretaria de Segurança

Carlos Maneschy – Secretaria de Ciência e Tecnologia

Leila Freire – Secretaria de Educação

Ricardo Balestreri – Secretaria de Cidadania

Hugo Rogério – Secretaria de Justiça do Estado

Luftala Bitar – Companhia de Desenvolvimento Econômico

Iran Lima – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.

Arlindo Silva – Secretaria de Esporte e Lazer

Inocêncio Gasparim – Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Jarbas Vasconcelos – Secretaria do Sistema Penitenciário do Pará

Hugo Suenaga – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca

Luiziel Guedes – Chefia de Gabinete do Governo

Alberto Beltrame – Secretaria de Saúde

Pádua Andrade – Secretaria dos Transportes do Estado do Pará

Mauro O’de Almeida – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Hana Sampaio Ghassan – Secretaria de Planejamento

René Sousa – Secretaria da Fazenda

Ruy Cabral – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Parsifal Pontes – Casa Civil

Braselino Assunção – Banpará

Bruno Kono – Presidência do Instituto de Terras do Pará

Dilson Júnior – Polícia Militar do Pará

Coronel Costa Júnior – Chefe da Casa Militar

Hayman Souza – Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Alberto Teixeira – Delegacia Geral do Estado

Ricardo Sefer – Procuradoria Geral do Estado

Abraão Benassuly Neto – Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias

Cintya Simões – Instituto de Metrologia do Estado do Pará

Ursula Vidal – Secretaria de Cultura

Marcelo Pinheiro – Diretor de Cerimonial

Lucivaldo Moreira – Adepará

Evanilza Maciel – Escola de Governança Pública do Estado do Pará

João Chamon Neto – Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Estado

Henderson Pinto – Secretaria do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas

Luciane Silva – Iasep

Celso Mascarenhas – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

Silvio Vizeu – IGEPREV

João Guilherme Macedo – Departamento do Trânsito do Estado

Miguel Fortunato – Fundação de Atendimento Socieducativo do Pará

José Scaff – Cohab

Márcio Coelho – Cosanpa

Cleide Martins – Emater

(DOL com informações de de Cintia Magno/Diário do Pará)

